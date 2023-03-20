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Англия. Кубок Англии

Забитцер: «Я ждал свой гол!»

20 Марта 2023 • 00:57 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:1
Фулхэм
окончен

«Манчестер Юнайтед» переиграл «Фулхэм» в четвертьфинале Кубка Англии, а победный гол забил перешедший в команду в нынешнем сезоне Марсель Забитцер. Он признался, что давно ждал свой гол, который, как оказалось, стал первым в составе «красных дьяволов».

- Я ждал этого! Очень горжусь тем, что забил на «Олд Траффорде», и мы одержали такую важную победу. Мне неудобно было в той ситуации бить правой ногой, я пробил левой, и все получилось! - цитирует слова Забитцера BBC Sport.

В последний раз «Манчестер Юнайтед» побеждал в Кубке Англии семь лет тому назад, еще при португальце Жозе Моуринью.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Марсель Забитцер
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