Забитцер: «Я ждал свой гол!»

«Манчестер Юнайтед» переиграл «Фулхэм» в четвертьфинале Кубка Англии, а победный гол забил перешедший в команду в нынешнем сезоне Марсель Забитцер. Он признался, что давно ждал свой гол, который, как оказалось, стал первым в составе «красных дьяволов».

- Я ждал этого! Очень горжусь тем, что забил на «Олд Траффорде», и мы одержали такую важную победу. Мне неудобно было в той ситуации бить правой ногой, я пробил левой, и все получилось! - цитирует слова Забитцера BBC Sport.

В последний раз «Манчестер Юнайтед» побеждал в Кубке Англии семь лет тому назад, еще при португальце Жозе Моуринью.