Марку Силва: «Трудно быть «Фулхэмом» на «Олд Траффорде»

«Манчестер Юнайтед» переиграл «Фулхэм» в четвертьфинале Кубка Англии, несмотря на то, что «дачники» первыми открыли счет в матче. Португальский наставник «Фулхэма» Марку Силва прокомментировал события игры.

- В течение 75 минут мы были лучшей командой на поле, игроки придерживались плана и мы контролировали игру. Но трудно быть «Фулхэмом» на «Олд Траффорде», это давление, оно ощущается, я думаю, и судьями VAR. Жаль, что судья не пользовался VAR в первом тайме, когда у нас были другие моменты. Мне трудно это понять, - посетовал Милва в интервью BBC Sport.

«Фулхэм» лишь один раз сыграл в финале Кубка Англии - в 1975 году.