Тен Хаг: «Проявили характер»

«Манчестер Юнайтед» переиграл «Фулхэм», и теперь «красные дьяволы» вышли в полуфинал престижного турнира, где сыграют с «Брайтоном» - с ним клуб уже сражался в финале Кубка Англии в 1983 году, тогда «Манчестер Юнайтед» удалось выиграть после переигровки. Нынешний успех клуба прокомментировал наставник Эрик тен Хаг:

- Мы могли побольше владеть мячом, но, с другой стороны, без мяча мы сыграли прекрасно. Мы пропустили, потом могли пропустить и второй, но де Хеа спас. Потом мы проявили свой характер, - цитирует слова тен Хага ITV.

В последний раз «Манчестер Юнайтед» побеждал в Кубке Англии в 2016 году.