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Англия. Кубок Англии

«Манчестер Юнайтед» не без приключений прошёл «Фулхэм» в Кубке Англии

19 Марта 2023 • 21:35 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
3:1
Фулхэм
окончен

В борьбе за полуфинал Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» мог проиграть «Фулхэму». В домашней игре «красные дьяволы» пропустили в начале второго тайма, когда после подачи углового полет мяча был продлен к дальней штанге, а там Александар Митрович подправил его в сетку. Джедон Санчо оказался сам перед голкипером, обыграв его и пробил, с ленточки выбил мяч защитник. На 72-й минуте гости остались сразу вдевятером, Виллиан удален за фол последней надежды, а Митрович за эмоции. Бруну Фернандеш реализовал пенальти, а вскоре Марсель Забитцер пяткой пробил в цель мимо голкипера. В компенсированное время Фернандеш взял игру на себя и напоследок расстрелял ворота  - 3:1.

В полуфинале также «Манчестер Сити», «Шеффилд Юнайтед» и «Брайтон».

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед3:1Фулхэм
  50'Митрович Александар (0:1)
(1:1) Фернандеш Бруну75'  
(2:1) Забитцер Марсель77'  
(3:1) Фернандеш Бруну90'  
Де Хеа ДавидУан-Биссака АаронМагуайр Гарри  21'Мартинес ЛисандроШоу ЛюкМактоминай Скотт 58' (Антони ( 58') Забитцер МарсельСанчо ДжедонФернандеш БрунуРэшфорд Маркус 83' (Фред Сантос ( 83') Вегхорст Ваут
Запасные: Линделоф ВикторПельистри ФакундоМайну КоббиБатлэнд ДжекМаласиа ТиреллДалот ДиогуЭланга Энтони
Лено БерндТете Кенни 89' (Кэрни Том ( 89') Диоп ИссаРим ТимРобинсон Энтони  67'Рид Харрисон 89' (Седрик Соареш ( 89') Пальинья ЖоауРид Бобби 89' (Джеймс Дэниэл ( 89') Перейра Андреас  18' 89' (Манор Соломон ( 89') Виллиан Боргес  72'Митрович Александар  72'
Запасные: Родак МарекУилсон ГарриАдарабиойо ОлуватосинЛукич СашаВинисиус Карлос
19 марта. Стадион "Олд Траффорд".

 

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Фулхэм Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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kos34rus
19 Марта 2023 в 21:39
У дачников начался дачный сезон )))
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