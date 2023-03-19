«Манчестер Юнайтед» не без приключений прошёл «Фулхэм» в Кубке Англии

В борьбе за полуфинал Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» мог проиграть «Фулхэму». В домашней игре «красные дьяволы» пропустили в начале второго тайма, когда после подачи углового полет мяча был продлен к дальней штанге, а там Александар Митрович подправил его в сетку. Джедон Санчо оказался сам перед голкипером, обыграв его и пробил, с ленточки выбил мяч защитник. На 72-й минуте гости остались сразу вдевятером, Виллиан удален за фол последней надежды, а Митрович за эмоции. Бруну Фернандеш реализовал пенальти, а вскоре Марсель Забитцер пяткой пробил в цель мимо голкипера. В компенсированное время Фернандеш взял игру на себя и напоследок расстрелял ворота - 3:1.

В полуфинале также «Манчестер Сити», «Шеффилд Юнайтед» и «Брайтон».