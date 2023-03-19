«Манчестер Юнайтед» не без приключений прошёл «Фулхэм» в Кубке Англии

В борьбе за полуфинал Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» мог проиграть «Фулхэму». В домашней игре «красные дьяволы» пропустили в начале второго тайма, когда после подачи углового полет мяча был продлен к дальней штанге, а там Александар Митрович подправил его в сетку. Джедон Санчо оказался сам перед голкипером, обыграв его и пробил, с ленточки выбил мяч защитник. На 72-й минуте гости остались сразу вдевятером, Виллиан удален за фол последней надежды, а Митрович за эмоции. Бруну Фернандеш реализовал пенальти, а вскоре Марсель Забитцер пяткой пробил в цель мимо голкипера. В компенсированное время Фернандеш взял игру на себя и напоследок расстрелял ворота - 3:1.
В полуфинале также «Манчестер Сити», «Шеффилд Юнайтед» и «Брайтон».
Протокол игры
|50'Митрович Александар (0:1)
|(1:1) Фернандеш Бруну75'
|(2:1) Забитцер Марсель77'
|(3:1) Фернандеш Бруну90'
Де Хеа Давид•Уан-Биссака Аарон•Магуайр Гарри• 21'Мартинес Лисандро•Шоу Люк•Мактоминай Скотт58' (Антони (58') •Забитцер Марсель•Санчо Джедон•Фернандеш Бруну•Рэшфорд Маркус83' (Фред Сантос (83') •Вегхорст Ваут
Лено Бернд•Тете Кенни89' (Кэрни Том (89') •Диоп Исса•Рим Тим•Робинсон Энтони• 67'Рид Харрисон89' (Седрик Соареш (89') •Пальинья Жоау•Рид Бобби89' (Джеймс Дэниэл (89') •Перейра Андреас 18'89' (Манор Соломон (89') •Виллиан Боргес• 72'Митрович Александар 72'
19 марта. Стадион "Олд Траффорд".
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