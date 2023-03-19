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Англия. Кубок Англии

«Шеффилд Юнайтед» вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв конкурента по Чемпионшипу

19 Марта 2023 • 17:00 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
3:2
Блэкберн
окончен

Представители Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед» и «Блэкберн» вели борьбу за выход в полуфинал Кубка Англии. В середине первого тайма гости повели после удара с 11 метров, но быстро пропустили из-за автогола. С 60-й минуты «Блэкберн» снова вел, но умудрился пропустить два гола подряд в заключительной 10-минутке - 2:3.

Протокол игры  
Шеффилд Юнайтед3:2Блэкберн
  21'Бреретон Бен (0:1)
(1:1) Галлахер Сэм28'  
  60'Шмодикс Сэмми (1:2)
(2:2) Макбарни Оливер81'  
(3:2) Дойл Томми90'  
Фодеринхэм УэслиАхмедходжич АнелИган ДжонРобинсон Джек  21' 70' (Шарп Билли ( 70') Бэлдок Джордж 88' (Богл Джейден ( 88') Берге СандерДойл ТоммиМакати Джон 90' (Башам Крис ( 90') Лоу МаксНдиайе ИльманМакбарни Оливер
Запасные: Флек ДжонИсмаила КулибалиНорвуд ОливерДжеббисон ДэниелOllie ArblasterДэвис Адам
Перс ЭйнслиРанкин-Костелло Джо 80' (Бриттан Каллум ( 80') Картер Хейден  62'Хайем ДоминикПикеринг ХарриТрэвис ЛьюисМортон ТайлерХеджс Райан 80' (Уортон Скотт ( 80') Шмодикс Сэмми 90' (Гарретт Джейк ( 90') Бреретон БенГаллахер Сэм
Запасные: Adam WhartonЭдун ТайоКамински ТомасHarry LeonardДолан ТайрисAshley Phillips
19 марта. Стадион "Брэмолл Лейн" (Шеффилд).

 

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