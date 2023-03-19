«Шеффилд Юнайтед» вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв конкурента по Чемпионшипу

Представители Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед» и «Блэкберн» вели борьбу за выход в полуфинал Кубка Англии. В середине первого тайма гости повели после удара с 11 метров, но быстро пропустили из-за автогола. С 60-й минуты «Блэкберн» снова вел, но умудрился пропустить два гола подряд в заключительной 10-минутке - 2:3.
Протокол игры
|21'Бреретон Бен (0:1)
|(1:1) Галлахер Сэм28'
|60'Шмодикс Сэмми (1:2)
|(2:2) Макбарни Оливер81'
|(3:2) Дойл Томми90'
Фодеринхэм Уэсли•Ахмедходжич Анел•Иган Джон•Робинсон Джек 21'70' (Шарп Билли (70') •Бэлдок Джордж88' (Богл Джейден (88') •Берге Сандер•Дойл Томми•Макати Джон90' (Башам Крис (90') •Лоу Макс•Ндиайе Ильман•Макбарни Оливер
Перс Эйнсли•Ранкин-Костелло Джо80' (Бриттан Каллум (80') •Картер Хейден• 62'Хайем Доминик•Пикеринг Харри•Трэвис Льюис•Мортон Тайлер•Хеджс Райан80' (Уортон Скотт (80') •Шмодикс Сэмми90' (Гарретт Джейк (90') •Бреретон Бен•Галлахер Сэм
19 марта. Стадион "Брэмолл Лейн" (Шеффилд).
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