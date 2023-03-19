«Шеффилд Юнайтед» вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв конкурента по Чемпионшипу

Представители Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед» и «Блэкберн» вели борьбу за выход в полуфинал Кубка Англии. В середине первого тайма гости повели после удара с 11 метров, но быстро пропустили из-за автогола. С 60-й минуты «Блэкберн» снова вел, но умудрился пропустить два гола подряд в заключительной 10-минутке - 2:3.