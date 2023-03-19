Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок Англии

«Манчестер Юнайтед» - «Фулхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1

19 Марта 2023 • 20:00 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:1
Фулхэм
1 7.50 X 3.25 2 1.63
2-й тайм

В 1/4 финала Кубка Англии по футболу встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед2:1Фулхэм
 50'Митрович Александар (0:1)
(1:1) Фернандеш Бруну75' 
(2:1) Забитцер Марсель77' 
Де Хеа ДавидУан-Биссака АаронМагуайр Гарри  21'Мартинес ЛисандроШоу ЛюкМактоминай Скотт 58' (Антони ( 58') Забитцер МарсельСанчо ДжедонФернандеш БрунуРэшфорд МаркусВегхорст Ваут
Запасные: Линделоф ВикторПельистри ФакундоМайну КоббиБатлэнд ДжекМаласиа ТиреллФред СантосДалот ДиогуЭланга Энтони
Лено БерндТете КенниДиоп ИссаРим ТимРобинсон Энтони  67'Рид ХаррисонПальинья ЖоауРид БоббиПерейра Андреас  18'Виллиан Боргес  72'Митрович Александар  73'
Запасные: Родак МарекУилсон ГарриАдарабиойо ОлуватосинДжеймс ДэниэлКэрни ТомЛукич СашаСедрик СоарешВинисиус КарлосМанор Соломон
19 марта. Стадион "Олд Траффорд".
Текстовая трансляция 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Манчестер Юнайтед
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ФУЛХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Блэкберн Блэкберн
3
2
1.02 18.00 100.00
Видео
Окончен
Брайтон Брайтон
Гримсби Гримсби
5
0
Видео
87 мин
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Фулхэм Фулхэм
2
1
7.50 3.25 1.63
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Марта
20:00 · Англия. Кубок Англии
«Манчестер Юнайтед» - «Фулхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
17:00 · Англия. Кубок Англии
«Шеффилд Юнайтед» вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв конкурента по Чемпионшипу
08:32 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола: «Заменил Холанна, чтобы спасти рекорд Месси в Кубке Англии»
08:18 · Англия. Кубок Англии
Вегхорст: «Манчестер Юнайтед» жаждет выигрывать трофеи»
00:51 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола признался, что заменил Холанна в матче против «РБ Лейпцига» из-за рекорда Месси
18 Марта
23:34 · Англия. Кубок Англии
Ширер: «Холанн может забить 60 голов»
23:27 · Англия. Кубок Англии
Холанн ответил на вопрос о своих целях на сезон
23:18 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола: «Мы провели отличный месяц»
22:40 · Англия. Кубок Англии
«Манчестер Сити» обыграл «Бёрнли» с теннисным счётом, у Холанна хет-трик 2
22:32 · Англия. Кубок Англии
Холанн стал лишь шестым в истории представителем АПЛ, достигшим отметки в 40 голов за сезон
22:26 · Англия. Премьер-лига
Холанн оформил шестой хет-трик в сезоне на «Этихаде»
21:07 · Англия. Кубок Англии
Компани и Гвардиола обнялись перед стартом матча Кубка Англии
20:15 · Англия. Кубок Англии
«Манчестер Сити» - «Бёрнли»: прямая трансляция, составы, онлайн - 6:0 2
19:55 · Англия. Кубок Англии
​«Манчестер Сити» объявил состав на игру с «Бёрнли»
17 Марта
13:57 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Глядя на Компани я понимаю, насколько постарел»
Все новости
Рекомендуем