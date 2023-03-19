«Манчестер Юнайтед» - «Фулхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1

В 1/4 финала Кубка Англии по футболу встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Манчестер Юнайтед - Фулхэм
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Протокол игры
|50'Митрович Александар (0:1)
|(1:1) Фернандеш Бруну75'
|(2:1) Забитцер Марсель77'
Де Хеа Давид•Уан-Биссака Аарон•Магуайр Гарри• 21'Мартинес Лисандро•Шоу Люк•Мактоминай Скотт58' (Антони (58') •Забитцер Марсель•Санчо Джедон•Фернандеш Бруну•Рэшфорд Маркус•Вегхорст Ваут
19 марта. Стадион "Олд Траффорд".
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