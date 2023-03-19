Гвардиола: «Заменил Холанна, чтобы спасти рекорд Месси в Кубке Англии»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в шуточной форме высказался о замене нападающего Эрлинга Холанна во вчерашнем матче Кубка Англии против «Бёрнли» (6:0). Норвежца сняли с игры на 63-й минуте, к тому моменту скандинав оформил хет-трик.

«Замена Холанна? Я убрал Эрлинга, чтобы спасти рекорд Месси в Кубке Англии», - цитирует испанского тренера портал Goal.com.

Своим заявлением Гвардиола сделал отсылку на замену Холанна в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига» (7:0). В том матче форвард забил пять мячей и был заменен за полчаса до финального свистка. Из-за этого он не смог забить шестой гол, не побив рекорд Лионеля Месси.