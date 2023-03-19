Манчестер Юнайтед - Фулхэм: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В четвертьфинале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сразится с «Фулхэмом». «Красные дьяволы» здорово выглядят в этой части сезона, и провал против «Ливерпуля» (0:7) - исключение из правил. Мотивации им должен добавить тот факт, что кроме «Манчестер Сити» в турнире больше нет серьезных конкурентов. «Фулхэм» - середняк АПЛ, который не смог до конца бороться за зону Лиги чемпионов, и сегодня имеет мало шансов преподнести сюрприз.

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