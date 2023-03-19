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Англия. Кубок Англии

Манчестер Юнайтед - Фулхэм: где смотреть прямую трансляцию онлайн

19 Марта 2023 • 03:11 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Фулхэм
1 1.43 X 4.60 2 7.60
Через 15 ч. 30 мин.

В четвертьфинале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сразится с «Фулхэмом». «Красные дьяволы» здорово выглядят в этой части сезона, и провал против «Ливерпуля» (0:7) - исключение из правил. Мотивации им должен добавить тот факт, что кроме «Манчестер Сити» в турнире больше нет серьезных конкурентов. «Фулхэм» - середняк АПЛ, который не смог до конца бороться за зону Лиги чемпионов, и сегодня имеет мало шансов преподнести сюрприз.

В 20:30 телепоказ на «Сетанта Спортс Украина», beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play и других каналах. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

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Фулхэм Манчестер Юнайтед
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ФУЛХЭМ
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