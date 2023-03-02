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Англия. Кубок Англии

Тен Хаг оценил игру форварда Гарначо

02 Марта 2023 • 11:59 Комментировать

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил игру талантливого форварда Алехандро Гарначо во вчерашнем поединке Кубка Англии против лондонского «Вест Хэма». Аргентинец отметился забитым мячом в прошедшей встрече.

«Гарначо забил потрясающий гол. Он постепенно вливался в игру команды, его было непросто остановить. Алехандро создавал много опасности у ворот соперника. Перед началом встречи я сказал ему, что пришло его время оказывать влияние на игру, выходя в основном составе», - цитирует нидерландца пресс-служба клуба.

Напомним, что «красные дьяволы» отпраздновали победу над «молотобойцами» со счетом 3:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Алехандро Гарначо
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