Тен Хаг оценил игру форварда Гарначо

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил игру талантливого форварда Алехандро Гарначо во вчерашнем поединке Кубка Англии против лондонского «Вест Хэма». Аргентинец отметился забитым мячом в прошедшей встрече.

«Гарначо забил потрясающий гол. Он постепенно вливался в игру команды, его было непросто остановить. Алехандро создавал много опасности у ворот соперника. Перед началом встречи я сказал ему, что пришло его время оказывать влияние на игру, выходя в основном составе», - цитирует нидерландца пресс-служба клуба.

Напомним, что «красные дьяволы» отпраздновали победу над «молотобойцами» со счетом 3:1.