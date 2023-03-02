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Англия. Кубок Англии

Тен Хаг оценил игру Вегхорста за «МЮ»

02 Марта 2023 • 10:56 Комментировать

Нидерландский тренер «МЮ» Эрик тен Хаг высказался об игре нападающего команды Ваута Вегхорста в матче Кубка Англии против лондонского «Вест Хэма» (3:1).

«В этом матче Ваут был одним из лучших на поле. Он был полностью вовлечен в процесс. Вегхорст знает, как нужно располагаться, чтобы приносить пользу. Голы? Они непременно придут. Еще прошло слишком мало времени после его трансфера. Когда он забьет первый, пойдут и остальные», - передает слова специалиста Sky Sports.

30-летний нападающий присоединился к «красным дьяволам» в январское трансферное окно. Манкунианцы оформили аренду нидерландца до завершения нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Ваут Вегхорст
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