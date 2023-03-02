«Манчестер Юнайтед» одержал 30 побед при тен Хаге

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Вест Хэм» встречался с «Манчестер Юнайтед», подопечные шотландского специалиста Дэвида Мойеса сумели повести в счете, но затем свежеиспеченный обладатель Кубка английской лиги забил трижды и смял соперника.

Как оказалось, это была уже 30-я победа «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне, с учетом всех турниров, в которых выступает клуб. Для этого тен Хагу потребовался 41 матч - лишь в сезоне 2006/2007 и 2012/2013 команда еще быстрее достигла рубежа в 30 побед, тогда это случилось за сорок матчей. И в обоих случаях «Манчестер Юнайтед» становился чемпионом Англии.