Мойес похвалил тен Хага

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Вест Хэм» встречался с «Манчестер Юнайтед», подопечные шотландского специалиста Дэвида Мойеса сумели повести в счете, но затем свежеиспеченный обладатель Кубка английской лиги забил трижды и смял соперника. Мойес, в прошлом возглавлявший «Манчестер Юнайтед» (это было в 2013 году, сразу после окончания эры Фергюсона), похвалил нидерландского специалиста.

- «Манчестер Юнайтед» привык к успехам. Я думаю, что они возвращаются туда, где привыкли быть. Тен Хаг уже многое сделал, и я, смотря со стороны, наслаждаюсь этой работой, - цитирует слова Мойеса BBC Sport.