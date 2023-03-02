Тренер «Шеффилд Юнайтед»: «Наслаждаемся Кубком Англии!»

В Англии прошли матчи 1/8 финала Кубка страны, «Шеффилд Юнайтед» стал автором самой большой сенсации вечера, с минимальным счетом переиграл лондонский «Тоттенхэм». Удивительно, но один из самых старых клубов Англии уже в третий раз за четыре последних сезона пробивается в четвертьфинал Кубка. Успех прокомментировал наставник клуба Пол Хекингботтом:

- Сегодня нам помогли молодость, задор и энергия. Мне очень понравилось, как молодые игроки обращались с мячом. Мы сделали тактические изменения, надеясь на победу, и они сработали. Будем наслаждаться Кубок Англии покуда это будет возможно! - цитирует слова Хекингботтома BBC Sport.