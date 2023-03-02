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Англия. Кубок Англии

Магуайр: «Сами себе усложнили задачу»

02 Марта 2023 • 08:29 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:1
Вест Хэм
окончен

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Вест Хэм» встречался с «Манчестер Юнайтед», подопечные шотландского специалиста Дэвида Мойеса сумели повести в счете, но затем свежеиспеченный обладатель Кубка английской лиги забил трижды и смял соперника. События игры прокомментировал защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр, он сожалеет о том, что его команда сама себе создала проблемы.

- Мы сами себе создали проблемы, еще в первом тайме. Пропустили легкий гол. Но у нас была удивительная реакция на эти события и мы не утратили веру в себя. Все лучшие команды всегда верят в себя, не хочу сказать, что мы прямо лучшая, впереди много работы, но у нас такая философия, - цитирует слова Магуайра BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр
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