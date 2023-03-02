Тен Хаг: «Фулхэм» очень хорош»

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Вест Хэм» встречался с «Манчестер Юнайтед», подопечные шотландского специалиста Дэвида Мойеса сумели повести в счете, но затем свежеиспеченный обладатель Кубка английской лиги забил трижды и смял соперника.

Теперь «красных дьяволов» поджидает «Фулхэм», который во вторник расправился с «Лидсом». Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг понимает, что «Фулхэм» может создать еще больше неприятностей, ведь команда отлично выступает и в английском чемпионате.

- Нам будет непросто с ними, они очень хороши. Нам надо будет сделать максимум возможного, приложить все усилия, - цитирует слова тен Хага BBC Sport.