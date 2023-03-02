Тренер «Тоттенхэма» извинился перед фанатами команды

Тренер лондонского «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини пообщался с представителями СМИ после неудачи в Кубке Англии. «Шпоры» проиграли «Шеффилд Юнайтед» (0:1) и покинули турнир.

«Если ты не добиваешься успеха в таких матчах, значит что-то пошло не по плану. В этой встрече команде не хватило энергии, чтобы усложнить жизнь сопернику. Мы могли забить, но пропустили мяч, который нужно проанализировать. Еще нужно над многим работать. Хочу извиниться перед болельщиками за такой результат», - цитирует специалиста BBC Sport.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Тоттенхэм» с 45 баллами располагается на четвертом месте.