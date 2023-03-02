Тен Хаг: «Я был уверен в Гарначо»

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Вест Хэм» встречался с «Манчестер Юнайтед», подопечные шотландского специалиста Дэвида Мойеса сумели повести в счете, но затем свежеиспеченный обладатель Кубка английской лиги забил трижды и смял соперника. Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг очень доволен выступлением Алехандро Гарначо, который забил один из трех голов команды.

- Отличный гол, видно было, как он становится все опаснее прямо по ходу игры, он был настоящей угрозой, его было трудно остановить. Вообще, он здорово настроился на последние полчаса игры, и я был уверен, что мы выиграем матч, - цитирует тен Хага BBC Sport.