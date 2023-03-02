Тен Хаг: «Это было нелегко»

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Вест Хэм» встречался с «Манчестер Юнайтед», подопечные шотландского специалиста Дэвида Мойеса сумели повести в счете, но затем свежеиспеченный обладатель Кубка английской лиги забил трижды и смял соперника. События игры прокомментировал наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, который считает, что победа далась нелегко.

- Это был непростой матч, особенно после победы в финале Кубка лиги - всегда трудно заставить себя вернуться к работе после шампанского. Но мы смогли выиграть, благодаря уверенности в своих силах, - цитирует слова тен Хага BBC Sport.