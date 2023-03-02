Пэт Невин: «Вест Хэм» смотрелся лучше»

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Вест Хэм» встречался с «Манчестер Юнайтед», подопечные шотландского специалиста Дэвида Мойеса сумели повести в счете, но затем свежеиспеченный обладатель Кубка английской лиги забил трижды и смял соперника. События игры прокомментировал Пэт Невин - бывший шотландский футболист, в свое время выступавший за «Челси» - он считает, что «Вест Хэм» смотрелся в прошедшем матче лучше.

- «Вест Хэм» создал много шансов, хорошо сыграли, но замены, которые сделал тен Хаг, были прекрасны. Мойес мог бы выстоять, если бы выпустил еще одного центрального защитника, - считает Невин.