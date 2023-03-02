Мойес: «Упустили большую возможность»

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Вест Хэм» встречался с «Манчестер Юнайтед», подопечные шотландского специалиста Дэвида Мойеса сумели повести в счете, но затем свежеиспеченный обладатель Кубка английской лиги забил трижды и смял соперника. Неудачей расстроен наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес.

- У нас была прекрасная возможность пройти дальше, но мы упустили ее. Пропустили два глупейших гола. А ведь был момент, когда все было в нашу пользу и мы продолжали создавать, когда Майкл Антонио дважды выходил на свидание с вратарем. Очень большие шансы. Мы контролировали игру большую часть времени, - цитирует слова Мойеса BBC Sport.