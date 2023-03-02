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Англия. Кубок Англии

Известны пары 1/4 финала Кубка Англии: «Сити» Гвардиолы встретится с командой Компани

02 Марта 2023 • 01:23 Комментировать (1)
Саутгемптон
1:2
Гримсби
окончен

Сразу после сегодняшних матчей Кубка Англии, сыгранных на стадии 1/8 финала этого старейшего футбольного турнира, прошла жеребьёвка участников четвертьфиналов. Результаты выглядят следующим образом:

«Манчестер Сити» - «Бёрнли»

«Манчестер Юнайтед» - «Фулхэм»

«Брайтон» - «Гримсби»

«Шеффилд Юнайтед» - «Блэкберн»

Матчи четвертьфиналов Кубка Англии запланированы на 18 и 19 марта.

Напомним, что на прошедшей стадии Кубка Англии не обошлось без сенсаций – «Тоттенхэм» Антонио Конте вылетел от «Шеффилд Юнайтед», а «Саутгемптон» проиграл клубу четвёртого дивизиона – «Гримсби».

Самой интригующей битвой этой стадии турнира выглядит соперничество бывшего тренера и бывшего его игрока: Хосепа Гвардиолу и Венсана Компани связывает манчестерское прошлое.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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nikad8p
02 Марта 2023 в 02:43
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