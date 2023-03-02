«Тоттенхэм» вылетел из Кубка Англии, не сумев забить в ворота «Шеффилд Юнайтед»

В 1/8 финала Кубка Англии «Шеффилд Юнайтед» принимал «Тоттенхэм». «Шпоры» уверенно выглядели на поле одного из лидеров Чемпионшипа и были гораздо ближе к успеху. Ришарлисон был самым заметным в первом тайме, едва не заработал пенальти, постоянно бил из хороших позиций и помогал партнерам создавать моменты. В конце 45-минутки Лукас Моура справа прорвался к лицевой и навесил на перекладину. После перерыва остроты почти не было, а вот гол случился. На 79-й минуте Ильман Ндиайе от левого угла штрафной сместился к центру и метко поразил низом ближнюю часть ворот.

«Шпоры» покидают Кубок Англии.