«Тоттенхэм» вылетел из Кубка Англии, не сумев забить в ворота «Шеффилд Юнайтед»

В 1/8 финала Кубка Англии «Шеффилд Юнайтед» принимал «Тоттенхэм». «Шпоры» уверенно выглядели на поле одного из лидеров Чемпионшипа и были гораздо ближе к успеху. Ришарлисон был самым заметным в первом тайме, едва не заработал пенальти, постоянно бил из хороших позиций и помогал партнерам создавать моменты. В конце 45-минутки Лукас Моура справа прорвался к лицевой и навесил на перекладину. После перерыва остроты почти не было, а вот гол случился. На 79-й минуте Ильман Ндиайе от левого угла штрафной сместился к центру и метко поразил низом ближнюю часть ворот.
«Шпоры» покидают Кубок Англии.
Протокол игры
|(1:0) Ндиайе Ильман79'
Фодеринхэм Уэсли•Ахмедходжич Анел•Башам Крис•Робинсон Джек•Бэлдок Джордж 47'62' (Лоу Макс (62') • 86'Осборн Бен•Исмаила Кулибали62' (Берге Сандер (62') •Дойл Томми•Брукс Эндри73' (Ндиайе Ильман (73') •Макати Джон84' (Флек Джон (84') •Шарп Билли
Форстер Фрейзер•Санчес Давинсон•Дайер Эрик•Дэвис Бен•Порро Педро82' (Данджума Арно (82') •Сарр Пап Матар 56'73' (Кулушевски Деян (73') •Хёйбьерг Пьер-Эмиль•Перишич Иван•Лукас Моура73' (Скипп Оливер (73') •Ришарлисон65' (Кейн Гарри (65') •Хын-Мин Сон
01 марта. Стадион "Брэмолл Лейн" (Шеффилд).
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