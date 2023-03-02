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Англия. Кубок Англии

«Тоттенхэм» вылетел из Кубка Англии, не сумев забить в ворота «Шеффилд Юнайтед»

02 Марта 2023 • 00:49 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
1:0
Тоттенхэм
окончен

В 1/8 финала Кубка Англии «Шеффилд Юнайтед» принимал «Тоттенхэм». «Шпоры» уверенно выглядели на поле одного из лидеров Чемпионшипа и были гораздо ближе к успеху. Ришарлисон был самым заметным в первом тайме, едва не заработал пенальти, постоянно бил из хороших позиций и помогал партнерам создавать моменты. В конце 45-минутки Лукас Моура справа прорвался к лицевой и навесил на перекладину. После перерыва остроты почти не было, а вот гол случился. На 79-й минуте Ильман Ндиайе от левого угла штрафной сместился к центру и метко поразил низом ближнюю часть ворот.

«Шпоры» покидают Кубок Англии.

Протокол игры  
Шеффилд Юнайтед1:0Тоттенхэм
(1:0) Ндиайе Ильман79'  
Фодеринхэм УэслиАхмедходжич АнелБашам КрисРобинсон ДжекБэлдок Джордж  47' 62' (Лоу Макс ( 62'  86') Осборн БенИсмаила Кулибали 62' (Берге Сандер ( 62') Дойл ТоммиБрукс Эндри 73' (Ндиайе Ильман ( 73') Макати Джон 84' (Флек Джон ( 84') Шарп Билли
Запасные: Макбарни ОливерНорвуд ОливерДжеббисон ДэниелСачдев СайДэвис Адам
Форстер ФрейзерСанчес ДавинсонДайер ЭрикДэвис БенПорро Педро 82' (Данджума Арно ( 82') Сарр Пап Матар  56' 73' (Кулушевски Деян ( 73') Хёйбьерг Пьер-ЭмильПеришич ИванЛукас Моура 73' (Скипп Оливер ( 73') Ришарлисон 65' (Кейн Гарри ( 65') Хын-Мин Сон
Запасные: Танганга ДжафетЛенгле КлеманДевайн АлфиРомеро КристианОстин Брендон
01 марта. Стадион "Брэмолл Лейн" (Шеффилд).

 

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Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед
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