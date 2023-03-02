Гол Гарначо на 90-й минуте позволил «МЮ» перебороть «Вест Хэм» и прорваться в 1/4 финала Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм» сыграли в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Матч прошёл первого марта на легендарном стадионе «Олд Траффорд».

«Манчестер Юнайтед» вправе сетовать на жребий Кубка Англии – пока «Манчестер Сити», например, играет против скромного «Бристоля» Никиты Хайкина, а «Тоттенхэм» бьётся с «Шеффилдом», «дьяволам» достался крепкий «Вест Хэм» экс-наставника Дэвида Мойеса. Дополнительных интриг тут не нужно.

Кубковый матч на скамейке запасных начали Рэшфорд, Каземиро, Варан и Мартинес. Эрик тен Хаг решил применить небольшую ротацию, а вот Мойес задействовал основу: Райс, Пакета, Соучек, Форнальс, Бенрахма, Антонио. Правда, поначалу «дьяволы» смотрелись бодрее. А «молотобойцы» будто привыкали к условиям на «Олд Траффорд».

Марсель Забитцер выиграл подбор на дуге штрафной площади, с ходу приложившись по мячу. В угол попал австриец, но прыжок Ареоля спас ситуацию. Следующий момент «МЮ» был ещё более голевым. Гарначо ускорился вдоль бровки, сместился к центру и пробил в ближний угол. Ареоля спас «Вест Хэм», однако мяч подобрал Антони и выкатил затем на Вегхорста. Голландец бил в тот же угол (уже пустой), но банально не попал.

И далее уже только гости обостряли, «дьяволы» будто встали. Первым на свидание с Де Хеа убежал Майкл Антонио. Не было офсайда, прошла шикарная передача Райса и только реакция испанского голкипера спасла ситуацию. Следующий сейв Давида случился после удара Соучека – чех ударом головой завершил передачу Бенрахма. В самый угол летел мяч, но Де Хеа в феноменальном броске достал его.

В итоге манкуниацы всё-таки доигрались. Саид Бенрахма сделал всё сам: с левого края вошёл в штрафную площадь, на замахе убрал Магуайра и закрутил в дальнюю «девятку» - 0:1. Вскоре счёт мог стать и больше. Форнальс выскочил из-за спины Мартинеса и в касание замкнул кросс Огбонны, но немного не попал в створ. А затем и Майкл Антонио пожадничал, под углом вывалившись на ворота Де Хеа. Сам пробил форвард, однако не смог переиграть испанского голкипера.

«Манчестер Юнайтед» долго молчал, на 73-й минуте забив со стандарта. Каземиро замкнул кросс Забитцера и головой буквально внёс мяч в ворота, но сделал он это из офсайда. Мяч бразильца не засчитали после просмотра повтора, однако через 4 минуты «МЮ» забил легитимно. Точнее, помог Агерд, замкнувший кросс Бруну Фернандеша от угла поля. Точный удар по своим воротам он нанёс в борьбе с Вегхорстом – 1:1.

На ничью шли «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм», а в таком случае командам предстояла переигровка. И очень не хотел лишнего матча «МЮ», на 90-й минуте Гарначо подкараулил отскок после скидки Вегхорста, подработал под правую ногу и точно пробил – 2:1. А перед финальным свистком ещё и Фред добил соперника, воспользовавшись теперь уже нацеленной передачей/скидкой Вегхорста - 3:1. «Дьяволы» победили и прорвались в четвертьфинал Кубка Англии.