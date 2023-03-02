«Бёрнли» лишь на 90-й минуте вырвал победу у соперника из Первой лиги

Представители нижних дивизионов сегодня разбушевались в матчах Кубка Англии. «Гримсби» выбил из турнира «Саутгемптон», а «Флитвуд Таун» из Первой лиги едва не удержал нули на табло в гостях у «Бёрнли». Конечно же, «рыбаки» играли просто на отбой и лишь раз пробили по воротам против полутора десятка попыток у команды АПЛ. При этом у гостей было удаление перед свистком на перерыв. Тем не менее, до 90-й минуты на табло горели нули. Но все же гол был, Коннор Робертс вырвал победу для «Бёрнли».