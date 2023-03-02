«Бёрнли» лишь на 90-й минуте вырвал победу у соперника из Первой лиги

Представители нижних дивизионов сегодня разбушевались в матчах Кубка Англии. «Гримсби» выбил из турнира «Саутгемптон», а «Флитвуд Таун» из Первой лиги едва не удержал нули на табло в гостях у «Бёрнли». Конечно же, «рыбаки» играли просто на отбой и лишь раз пробили по воротам против полутора десятка попыток у команды АПЛ. При этом у гостей было удаление перед свистком на перерыв. Тем не менее, до 90-й минуты на табло горели нули. Но все же гол был, Коннор Робертс вырвал победу для «Бёрнли».
Протокол игры
|(1:0) Робертс Коннор II90'
Пикок-Фаррелл Бэйли•Витиньо Виктор II•Аль-Дахиль Амин•Бейер Джордан62' (Робертс Коннор II (62') •Тэйлор Чарли•Каллен Джош•Браунхилл Джош63' (Гудмундссон Йоханн (63') •Обафеми Майкл63' (Телла Нейтан (63') •Твайн Скотт•Зарури Анасс74' (Чурлинов Дарко (74') •Фостер Лайл83' (Дервисоглу Халил (83')
Запасные: Мурич Ариянет•Барнс Эшли•Бастьен Самюэль
Линч Джей•Harrison Holgate•Нсиала Аристот•Эрл Джош•Руни Шон• 54'Эндрю Дэнни 22'89' (Brendan Sarpong-Wiredu (89') •Вела Джошуа•Льюис Уоррингтон•Робертсон Скотт66' (Гомес Карлос Мендес (66') •Harvey Macadam66' (Бэтти Дэниел (66') •Cian Hayes 45'
01 марта. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).
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