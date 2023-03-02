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Англия. Кубок Англии

«Бёрнли» лишь на 90-й минуте вырвал победу у соперника из Первой лиги

02 Марта 2023 • 00:31 Комментировать
Бёрнли
1:0
Флитвуд Таун
окончен

Представители нижних дивизионов сегодня разбушевались в матчах Кубка Англии. «Гримсби» выбил из турнира «Саутгемптон», а «Флитвуд Таун» из Первой лиги едва не удержал нули на табло в гостях у «Бёрнли». Конечно же, «рыбаки» играли просто на отбой и лишь раз пробили по воротам против полутора десятка попыток у команды АПЛ. При этом у гостей было удаление перед свистком на перерыв. Тем не менее, до 90-й минуты на табло горели нули. Но все же гол был, Коннор Робертс вырвал победу для «Бёрнли».

Протокол игры  
Бёрнли1:0Флитвуд Таун
(1:0) Робертс Коннор II90'  
Пикок-Фаррелл БэйлиВитиньо Виктор IIАль-Дахиль АминБейер Джордан 62' (Робертс Коннор II ( 62') Тэйлор ЧарлиКаллен ДжошБраунхилл Джош 63' (Гудмундссон Йоханн ( 63') Обафеми Майкл 63' (Телла Нейтан ( 63') Твайн СкоттЗарури Анасс 74' (Чурлинов Дарко ( 74') Фостер Лайл 83' (Дервисоглу Халил ( 83')
Запасные: Мурич АриянетБарнс ЭшлиБастьен Самюэль
Линч ДжейHarrison HolgateНсиала АристотЭрл ДжошРуни Шон  54'Эндрю Дэнни  22' 89' (Brendan Sarpong-Wiredu ( 89') Вела ДжошуаЛьюис УоррингтонРобертсон Скотт 66' (Гомес Карлос Мендес ( 66') Harvey Macadam 66' (Бэтти Дэниел ( 66') Cian Hayes  45'
Запасные: Phoenix PattersonДжонсон ДарнеллДжонсон УиллMax McMillan
01 марта. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).

 

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Бёрнли Флитвуд Таун
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