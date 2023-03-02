«Саутгемптон» вылетел из Кубка, проиграв сопернику из четвёртого дивизиона

В Кубке Англии продолжаются матчи 1/8 финала. В среду «Саутгемптон» играл дома против середняков Второй лиги из «Гримсби». «Святые» гораздо чаще контролировали мяч и постоянно наносили удары по воротам. А вот соперник чудесно реализовывал свои редкие шансы у чужих ворот. Гэвин Холохан оформил дубль с пенальти на 45-й и 50-й минутах, что позволило его команде в итоге победить со счетом 2:1. У соперника гол престижа в активе Дуе Чалеты-Цара.
Во вторник в 1/4 финала пробились «Брайтон», «Блэкберн», «Фулхэм» и «Манчестер Сити».
Протокол игры
|45'Холохан Гэвин (0:1)
|50'Холохан Гэвин (0:2)
|(1:2) Чалета-Цар Дуе65'
Маккарти Алекс•Уокер-Питерс Кайл•Лянко Войнович•Чалета-Цар Дуе• 49'Перро Ромен•Дженепо Мусса86' (Доминик Баллар (86') •Алькарас Карлос•Лавия Ромео59' (Уорд-Праус Джеймс (59') •Оршич Мислав59' (Эдози Самуэль (59') •Мара Секу67' (Арибо Джо (67') •Армстронг Адам67' (Уолкотт Тео (67')
Крокомб Макс•Michee Efete•Уотерфолл Люк•Niall Maher II•Эммануэл Джош•Дрисколл-Гленнон Энтони•Клифтон Гарри73' (Моррис Брин (73') •Холохан Гэвин•Хант Алекс 32'73' (Otis Khan (73') •John McAtee83' (Evan Khouri (83') •Danilo Orsi-Dadamo67' (Тейлор Райан II (67')
01 марта. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).
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