«Саутгемптон» вылетел из Кубка, проиграв сопернику из четвёртого дивизиона

В Кубке Англии продолжаются матчи 1/8 финала. В среду «Саутгемптон» играл дома против середняков Второй лиги из «Гримсби». «Святые» гораздо чаще контролировали мяч и постоянно наносили удары по воротам. А вот соперник чудесно реализовывал свои редкие шансы у чужих ворот. Гэвин Холохан оформил дубль с пенальти на 45-й и 50-й минутах, что позволило его команде в итоге победить со счетом 2:1. У соперника гол престижа в активе Дуе Чалеты-Цара.

Во вторник в 1/4 финала пробились «Брайтон», «Блэкберн», «Фулхэм» и «Манчестер Сити».