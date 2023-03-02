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Англия. Кубок Англии

«Саутгемптон» вылетел из Кубка, проиграв сопернику из четвёртого дивизиона

02 Марта 2023 • 00:16 Комментировать
Саутгемптон
1:2
Гримсби
окончен

В Кубке Англии продолжаются матчи 1/8 финала. В среду «Саутгемптон» играл дома против середняков Второй лиги из «Гримсби». «Святые» гораздо чаще контролировали мяч и постоянно наносили удары по воротам. А вот соперник чудесно реализовывал свои редкие шансы у чужих ворот. Гэвин Холохан оформил дубль с пенальти на 45-й и 50-й минутах, что позволило его команде в итоге победить со счетом 2:1. У соперника гол престижа в активе Дуе Чалеты-Цара.

Во вторник в 1/4 финала пробились «Брайтон», «Блэкберн», «Фулхэм» и «Манчестер Сити».

Протокол игры  
Саутгемптон1:2Гримсби
  45'Холохан Гэвин (0:1)
  50'Холохан Гэвин (0:2)
(1:2) Чалета-Цар Дуе65'  
Маккарти АлексУокер-Питерс КайлЛянко ВойновичЧалета-Цар Дуе  49'Перро РоменДженепо Мусса 86' (Доминик Баллар ( 86') Алькарас КарлосЛавия Ромео 59' (Уорд-Праус Джеймс ( 59') Оршич Мислав 59' (Эдози Самуэль ( 59') Мара Секу 67' (Арибо Джо ( 67') Армстронг Адам 67' (Уолкотт Тео ( 67')
Запасные: Белла-Кочап АрмельКабальеро ВиллиМэйтленд-Найлс Эйнсли
Крокомб МаксMichee EfeteУотерфолл ЛюкNiall Maher IIЭммануэл ДжошДрисколл-Гленнон ЭнтониКлифтон Гарри 73' (Моррис Брин ( 73') Холохан ГэвинХант Алекс  32' 73' (Otis Khan ( 73') John McAtee 83' (Evan Khouri ( 83') Danilo Orsi-Dadamo 67' (Тейлор Райан II ( 67')
Запасные: Daniel Amos IIIShaun Pearson IIДиксон-Питерс ТомасOllie BattersbyAndrew Smith
01 марта. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).

 

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