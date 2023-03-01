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Англия. Кубок Англии

​Рэшфорд не попал в основной состав «Манчестер Юнайтед» на матч с «Вест Хэмом»

01 Марта 2023 • 21:56 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вест Хэм
1 1.65 X 3.85 2 5.50
Через 0 ч. 35 мин.

Спустя три дня после завоевания кубка лиги «Манчестер Юнайтед» проведёт матч против «Вест Хэма» в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Де Хеа, Далот, Линделоф, Магуайр, Маласия, Мактоминай, Забитцер, Фернандеш, Антони, Гарначо, Вегхорст.

Находящийся в прекрасной форме форвард Маркус Рэшфорд начнёт игру на скамейке для запасных.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэмом» стартует в 22:45 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВЕСТ ХЭМ
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