​Рэшфорд не попал в основной состав «Манчестер Юнайтед» на матч с «Вест Хэмом»

Спустя три дня после завоевания кубка лиги «Манчестер Юнайтед» проведёт матч против «Вест Хэма» в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Де Хеа, Далот, Линделоф, Магуайр, Маласия, Мактоминай, Забитцер, Фернандеш, Антони, Гарначо, Вегхорст.

Находящийся в прекрасной форме форвард Маркус Рэшфорд начнёт игру на скамейке для запасных.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэмом» стартует в 22:45 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.