Палинья: «Мы проводим прекрасный сезон»

В 1/8 финала Кубка Англии «Фулхэм» уверенно расправился с «Лидсом» и впервые за последние тринадцать лет вышел в четвертьфинал очень почитаемого на Туманном Альбионе турнира. Победу хозяевам поля принес гол Жоау Палиньи, во второй половине встречи его дополнил успех израильтянина Манора Соломона. Автор первого мяча прокомментировал успех.

- Я забил отличный гол, но, главное, мы выиграли, клуб давно не играл в четвертьфинале Кубка Англии. Это важно для нас, особенно для болельщиков. Мы проводим прекрасный сезон. Мой гол получился необычным, я пробую такие удары на тренировках, но не всегда получается, - цитирует слова Палиньи BBC Sport.