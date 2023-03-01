С 2010 года «Лидс» лишь один раз сумел не пропустить в матче Кубка Англии

В 1/8 финала Кубка Англии «Фулхэм» уверенно расправился с «Лидсом» и впервые за последние тринадцать лет вышел в четвертьфинал очень почитаемого на Туманном Альбионе турнира.

Что до «Лидса», то команда, которая в прошлом году отметила полувековой юбилей своей единственной победы в этом турнире в 1972 году, то его неудачная серия продолжается. В январе 2010 года команда обыграла в матче Кубка Англии на «Олд Траффорде» «Манчестер Юнайтед», и с тех пор «Лидс» как будто сглазили - в прошедших 25 кубковых матчах команда лишь один раз не пропустила.

Вот и на этот раз уйти с поля «сухими», очевидно, не получилось.