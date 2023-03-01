Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок Англии

С 2010 года «Лидс» лишь один раз сумел не пропустить в матче Кубка Англии

01 Марта 2023 • 05:33 Комментировать
Фулхэм
2:0
Лидс
окончен

В 1/8 финала Кубка Англии «Фулхэм» уверенно расправился с «Лидсом» и впервые за последние тринадцать лет вышел в четвертьфинал очень почитаемого на Туманном Альбионе турнира.

Что до «Лидса», то команда, которая в прошлом году отметила полувековой юбилей своей единственной победы в этом турнире в 1972 году, то его неудачная серия продолжается. В январе 2010 года команда обыграла в матче Кубка Англии на «Олд Траффорде» «Манчестер Юнайтед», и с тех пор «Лидс» как будто сглазили - в прошедших 25 кубковых матчах команда лишь один раз не пропустила.

Вот и на этот раз уйти с поля «сухими», очевидно, не получилось. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лидс Фулхэм Манчестер Юнайтед
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Лестер Лестер
Блэкберн Блэкберн
1
2
35.00 4.60 1.05
Видео
Окончен
Фулхэм Фулхэм
Лидс Лидс
2
0
Видео
Окончен
Бристоль Сити Бристоль Сити
Манчестер Сити Манчестер Сити
0
3
100.00 11.50 1.05
Видео
01.03.23 в 22:15
Саутгемптон Саутгемптон
Гримсби Гримсби
1.26 6.40 11.00
Видео
01.03.23 в 22:30
Бёрнли Бёрнли
Флитвуд Таун Флитвуд Таун
1.46 4.20 8.40
Видео
01.03.23 в 22:45
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Вест Хэм Вест Хэм
1.56 4.10 6.40
Видео
01.03.23 в 22:55
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Тоттенхэм
5.60 3.85 1.67
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Марта
05:41 · Англия. Кубок Англии
Палинья: «Мы проводим прекрасный сезон»
05:33 · Англия. Кубок Англии
С 2010 года «Лидс» лишь один раз сумел не пропустить в матче Кубка Англии
05:27 · Англия. Кубок Англии
Соломон: «Очень рад помочь команде»
05:18 · Англия. Кубок Англии
Марку Силва: «Мы заслужили победу»
05:05 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола: «Наш второй тайм был куда лучше»
04:34 · Англия. Кубок Англии
Пирсон: «Нам противостояла лучшая команда Англии»
04:18 · Англия. Кубок Англии
«Лестер» впервые с 2001 года проиграл в Кубке команде из низшей лиги
01:45 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола рассказал, как Фоден преодолел спад
01:26 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола признался, что его впечатлил «Бристоль Сити», представляющий Чемпионшип
01:17 · Англия. Кубок Англии
Фоден: «Я провёл один из худших отрезков в своей карьере»
00:53 · Англия. Кубок Англии
«Фулхэм» вышел в четвертьфинал Кубка Англии впервые за 13 лет
00:50 · Англия. Кубок Англии
Лучшая реализация позволила «Фулхэму» пройти «Лидс»
00:32 · Англия. Кубок Англии
«Брайтон» в пятый раз выходит в четвертьфинал Кубка Англии
00:29 · Англия. Кубок Англии
«Лестер» не смог пройти «Блэкберн» в Кубке Англии
00:11 · Англия. Кубок Англии
«Брайтон» стал первым четвертьфиналистом Кубка Англии
Все новости
Рекомендуем