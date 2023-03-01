Соломон: «Очень рад помочь команде»

В 1/8 финала Кубка Англии «Фулхэм» уверенно расправился с «Лидсом» и впервые за последние тринадцать лет вышел в четвертьфинал очень почитаемого на Туманном Альбионе турнира. Второй мяч забил израильский футболист Манор Соломон - недавно он стал первым израильским футболистом со времен Ронни Розенталя, который забил в трех матчах кряду в АПЛ, а сейчас порадовал поклонников «дачников» очередным успехом.

- Очень рад снова забить, помочь команде. Гол, который похож на мои предыдущие. Мы в четвертьфинале, это невероятно. Матч был непросты, но мы справились, и я сейчас счастлив, - цитирует Соломона BBC Sport.