Марку Силва: «Мы заслужили победу»

В 1/8 финала Кубка Англии «Фулхэм» уверенно расправился с «Лидсом» и впервые за последние тринадцать лет вышел в четвертьфинал очень почитаемого на Туманном Альбионе турнира. События игры прокомментировал португальский наставник «дачников» Марку Силва, который пообещал улучшить исторический баланс выступлений «Фулхэма» в Кубке Англии.

- Прекрасно, что мы пробились в четвертьфинал, я знаю о важности этого турнира, а также о том, что у нас не лучшая в нем история. Обещаю, что изменю это к лучшему. Думаю, мы заслужили два отличных гола, принесших нам победу, - цитирует слова специалиста BBC Sport.