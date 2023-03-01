Гвардиола: «Наш второй тайм был куда лучше»

В 1/8 финала Кубка Англии «Бристоль Сити» безоговорочно уступил на своем поле «Манчестер Сити», пропустив три безответных мяча. Тем не менее, наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил оппонента и выразил восхищение фанатами «Бристоля».

- Это было совсем непросто, соперник применил свои лучшие качества против нас. Но наш второй тайм был куда лучше. Фаны «Бристоля» просто невероятны. Мы были тут пять лет тому назад в Кубке Карабао, и я еще тогда запомнил их. Мы продолжаем сражаться в тех турнирах. Посмотрим, что будет дальше, - цитирует слова Гвардиолы BBC Sport.