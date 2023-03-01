Пирсон: «Нам противостояла лучшая команда Англии»

В 1/8 финала Кубка Англии «Бристоль Сити» безоговорочно уступил на своем поле «Манчестер Сити», пропустив три безответных мяча. События игры прокомментировал Найджел Пирсон - бывший наставник «Лестера», работавший с клубом перед сенсационной эпохой Раньери. Ныне он возглавляет «Бристоль».

- Я рад тому, что на поле мы старались быть сами собой, и игра прошла так, как мы думали. Жаль, что мы не использовали свои возможности. Мои игроки старались против лучшей команды в нашей стране. Соперник сыграл очень качественно, и нам надо использовать такие игры, чтобы учиться, - цитирует слова Пирсона BBC Sport.