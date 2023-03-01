«Лестер» впервые с 2001 года проиграл в Кубке команде из низшей лиги

Достаточно успешный в кубковых баталиях «Лестер», два года назад ставший обладателем Кубка Англии, выбыл из турнира, несмотря на желание Брендана Роджерса преуспеть в нем. «Лисы» проиграли со счетом 1:2 «Блэкберну».

«Лестер» пропустил сперва на 33-й минуте, затем еще один гол в начале второй половины игры, и гол Келечи Ихеаначо, хоть и подарил надежду поклонникам «лис», матч в итоге так не спас.

Как оказалось, это был первый случай с 2001 года, когда «Лестер» проиграл в кубковом матче клубу из низшей английской лиги. Тогда это было в марте, «лисы» проиграли «Уайкомб Уондерерс».