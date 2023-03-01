Гвардиола рассказал, как Фоден преодолел спад

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре полузащитника Фила Фодена.

22-летний игрок прервал серию личных неудач, сначала забив первый с ноября гол в Премьер-лиге (в ворота «Борнмута» 25 февраля), а затем отметившись дублем в Кубке Англии против «Бристоль Сити». Точные удары Фодена помогли «горожанам» победить 3:0 и выйти в четвертьфинал.

«Динамичность, ритм, работоспособность, качество. Карьера Фила всегда двигалась только вверх, но в этом сезоне ему прошлось пройти через трудности и спады. Теперь он вернулся, чтобы показать свою лучшую игру. Его вклад был великолепен. Футбол обязательно награждает вас, когда вы работаете так упорно, как работал Фоден», – приводит BBC слова Гвардиолы.