Гвардиола признался, что его впечатлил «Бристоль Сити», представляющий Чемпионшип

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды над «Бристоль Сити» в матче Кубка Англии (3:0).

«Горожане» одолели коллектив из Чемпионшипа благодаря дублю Фила Фодена и точному удару Кевина де Брёйне.

«Это был по-настоящему непростой матч. «Бристоль» показал нам, на что способен. Некоторые игроки соперников, которых я даже не знал, сегодня меня впечатлили.

Я отлично помню, как мы приехали сюда пять лет назад на матч Кубка Лиги, и атмосфера была великолепной, как и сегодня.

Мы продолжаем выступление в трёх турнирах. Посмотрим, что из этого получится», – цитирует BBC Гвардиолу.