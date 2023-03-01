Фоден: «Я провёл один из худших отрезков в своей карьере»

Полузащитник «Манчестер Сити» высказался после победы в Кубке Англии над «Бристоль Сити» (3:0).

По ходу текущего сезона 22-летний футболист утратил постоянное место в стартовом составе «горожан», но в двух последних матчах атакующему хавбеку удался настоящий прорыв: гол и ассист в поединке Премьер-лиги с «Борнмутом» и дубль в сегодняшней кубковой игре с «Бристолем».

«Я чувствую себя намного лучше, мне наконец-то удалось набрать оптимальную форму. Сейчас я чувствую себя полностью готовым. Позади один из худших отрезков в моей карьере, но все рано или поздно проходят через подобное, и весь вопрос в том, как вы на это реагируете. Я расстраиваюсь, когда мало играю», – сказал в интервью ITV один из героев матча.