«Фулхэм» вышел в четвертьфинал Кубка Англии впервые за 13 лет

Рулевой Марку Силва продолжает добиваться успехов с «Фулхэмом».

Сегодня «дачники» одолели в родных стенах «Лидс» в матче пятого раунда Кубка Англии (2:0), забив по одному голу в каждом тайме. Как отмечает Squawka, «Фулхэму» удалось добраться до четвертьфинала турнира впервые с сезона 2009/10 – тогда команда уступила в 1/4 финала «Тоттенхэму» (1:3) после переигровки.

Беспроигрышная серия «Фулхэма» достигла семи матчей во всех соревнованиях. В Премьер-лиге коллектив Силвы занимает впечатляющее для себя шестое место с 39 очками в активе после 25 туров, опережая, например, «Ливерпуль» и «Челси».