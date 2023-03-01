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Англия. Кубок Англии

«Манчестер Сити» легко обыграл «Бристоль Сити» и пробился в четвертьфинал Кубка Англии

01 Марта 2023 • 00:52 Комментировать
Бристоль Сити
0:3
Манчестер Сити
окончен

«Манчестер Сити» на классе легко переиграл в гостях «Бристоль Сити». Подопечные Гвардиолы в первом тайме счёт открыли, а после перерыва за несколько минут решили исход встречи.

Протокол игры  
Бристоль Сити0:3Манчестер Сити
  7'Фоден Фил (0:1)
  74'Фоден Фил (0:2)
  81'Де Брёйне Кевин (0:3)
О'Лири МаксТеннер Джордж 46' (Вайманн Андреас ( 46') Винер ЗакКалаш ТомашПринг Кэмерон 77' (Дасилва Джей ( 77') Джеймс Мэтти 89' (Omar Taylor-Clarke ( 89') Уильямс Джо  87' 89' (Кинг Энди ( 89') Сайкс МаркСкотт АлексБелл СэмУэллс Наки 82' (Мэрли Франсуа ( 82')
Запасные: Моррисон ЭлиаХайкин НикитаУилсон Кейн
Ортега Штефан 46' (Эдерсон Мораес ( 46') Аканджи МануэльДиаш РубенАке Натан 83' (Палмер Коул ( 83') Льюис РикоФиллипс КэлвинМарез Рияд 71' (Грилиш Джек ( 71') Де Брёйне КевинСилва Бернарду  87' 88' (Перроне Максимо ( 88') Фоден Фил  66' 83' (Гомес Серхио ( 83') Альварес Хулиан
Запасные: Уокер КайлРодри ЭрнандесХоланн ЭрлингГюндоган Илкай
28 февраля. Стадион "Эштон Гейт" (Бристоль).

Во вторник в Англии проходили матчи 1/8 Кубка Англии. Чемпион страны «Манчестер Сити» отправился в гости к клубу чемпионшипа «Бристоль Сити». «Зарянки» идут в середине таблицы, так что вряд ли их стоит ждать в элите на будущий год. Однако в Кубке Англии подопечные Найджела Пирсона могли «пошуметь».

Игра началась с места в карьер. На первой же минуте Филлипс пробил издали, но попал в перекладину. В ответ Белл с левого края пробил в дальний угол, но Ортега не без труда перевёл мяч на угловой. Вскоре «горожане» вышли вперёд. Марез на правом фланге обыгрался с де Брёйне и прострелил на дальнюю штангу, и Фоден легко пробил в цель с близкого расстояния.

Хозяева пытались что-то придумать, но преимуществом владели «горожане». Подопечные Гвардиолы держали мяч и атаковали, правда, опасных моментов не создавали. Лишь в середине тайма «горожане» едва не забили вновь. Де Брёйне слева навесил на дальнюю штангу, откуда слёта пальнул Марез, но попал в Калаша, от которого футбольной снаряд отскочил за пределы поля.

«Горожане» продолжали контролировать ход матча, и в конце первого тайма могли увеличить преимущество. Гости провели быструю атаку по центру в касание, и де Брёйне слева пробил выше цели. Затем мяч отскочил к Диашу, который пальнул из пределов штрафной, но попал в соперника. В итоге на перерыв «горожане» ушли на перерыв лишь с минимальным преимуществом.

По ходу первого тайма Ортеге требовалась помощь врачей, и после перерыва он уступил место в воротах «Манчестер Сити» Эдерсону. «Горожане» же продолжали владеть инициативой и пытались удвоить преимущество. При этом моментов подопечные Гвардиолы также особо не создавали. «Бристоль Сити» пытался отвечать, но почти не беспокоил Эдерсона. И всё же за двадцать минут до конца матча хозяева едва не забили. Белл после навеса с правого фланга на дальней штанге пробил мимо цели.

Почти тут же «горожане» удвоили счёт. Альварес покатил мяч в правую зону штрафной, и после удара Фодена мяч, задев Винера, оказался в сетке хозяев. Спустя пару минут «Манчестер Сити» забил и третий гол. Де Брёйне издали пальнул в нижний правый угол, и О'Лири спасти не смог. После этого никаких вопросов о победителе матча уже не оставалось.

В оставшееся время команды едва не подрались, но быстро успокоились. Тут же Альварес получил мяч в штрафной и пробил в угол, но вратарь «Бристоля» спас ворота. После этого команды спокойно доигрывали.

Таким образом, «Манчестер Сити» пробился в четвертьфинал Кубка Англии. На выходных же «горожан» ждёт матч в рамках Премьер-лиги против «Ньюкасла», и эта встреча обещает быть жаркой, учитывая позиции команд в таблице.

Роман Андреев

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