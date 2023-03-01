Лучшая реализация позволила «Фулхэму» пройти «Лидс»

В единственном на сегодня кубковом матче между представителями Премьер-лиги Англии встретились «Фулхэм» и «Лидс». Моментов было откровенно мало, но болельщики смогли порадоваться результативным завершениям атак. В середине первого тайма Жоау Пальинья метров с 25 стрельнул точно в дальнюю девятку. Гости быстро забили в ответ, когда Вильфред Ньонто добавил мяч в сетку после спасения от голкипера, но здесь вне игры. Уэстон Маккенни в контратаке сыграл на Жоржиньо Рюттера, и здесь только штанга спасла «дачников».

В начале второго тайма лондонцы снова отличились, это Манор Соломон с линии штрафной поразил дальний верхний угол ворот. Александар Митрович мог делать счет разгромным, но взятие ворот отменено - вне игры. В концовке защитник «Фулхэма» Тим Рим дважды выносил мяч с ленточки.

В итоге 2:0, столичная команда идет дальше.