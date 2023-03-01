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Англия. Кубок Англии

Лучшая реализация позволила «Фулхэму» пройти «Лидс»

01 Марта 2023 • 00:50 Комментировать
Фулхэм
2:0
Лидс
окончен

В единственном на сегодня кубковом матче между представителями Премьер-лиги Англии встретились «Фулхэм» и «Лидс». Моментов было откровенно мало, но болельщики смогли порадоваться результативным завершениям атак. В середине первого тайма Жоау Пальинья метров с 25 стрельнул точно в дальнюю девятку. Гости быстро забили в ответ, когда Вильфред Ньонто добавил мяч в сетку после спасения от голкипера, но здесь вне игры. Уэстон Маккенни в контратаке сыграл на Жоржиньо Рюттера, и здесь только штанга спасла «дачников».

В начале второго тайма лондонцы снова отличились, это Манор Соломон с линии штрафной поразил дальний верхний угол ворот. Александар Митрович мог делать счет разгромным, но взятие ворот отменено - вне игры. В концовке защитник «Фулхэма» Тим Рим дважды выносил мяч с ленточки.

В итоге 2:0, столичная команда идет дальше.

Протокол игры  
Фулхэм2:0Лидс
(1:0) Пальинья Жоау21'  
(2:0) Манор Соломон56'  
Родак МарекСедрик Соареш 90' (Тете Кенни ( 90') Адарабиойо ОлуватосинРим ТимРобинсон ЭнтониЛукич СашаПальинья Жоау 81' (Рид Бобби ( 81') Уилсон Гарри 82' (Виллиан Боргес ( 82') Перейра АндреасМанор Соломон 81' (Рид Харрисон ( 81') Митрович Александар 69' (Винисиус Карлос ( 69')
Запасные: Лено БерндХаррис ЛюкДаффи ШейнДиоп Исса
Мелье ИлланЭйлинг ЛюкКох РобинКристенсен РасмусФирпо ЖуниорМаккенни УэстонАдамс ТайлерРока Марк 74' (Ааронсон Бренден ( 74') Саммервилл КрисенсиоРюттер Жоржиньо 63' (Бэмфорд Патрик ( 63') Ньонто Вильфред 64' (Харрисон Джек ( 64')
Запасные: Роблес ЖоэльМонтейро ДиогоГрэй АрчиГиаби ДаркоПеркинс Сонни
28 февраля. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).

 

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Лидс Фулхэм
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