«Лестер» не смог пройти «Блэкберн» в Кубке Англии

После матчей с «Тоттенхэмом», «МЮ» и «Арсеналом» «Лестер» сыграл в Кубке Англии против «Блэкберна». «Лисы» выглядели острее пятой команды Чемпионшипа, но в итоге потерпели домашнее поражение. В начале второго тайма гости вели с запасом в два гола после ударов Тайриса Долана и Сэмми Шмодикса. На экваторе второй половины Келечи Ихеаначо вернул «Лестер» в борьбу, но этого было мало - 1:2 и вылет из Кубка.
Протокол игры
|33'Долан Тайрис (0:1)
|52'Шмодикс Сэмми (0:2)
|(1:2) Ихеаначо Келечи67'
Иверсен Даниэль•Рикарду Перейра II73' (Кастань Тимоти (73') •Амарти Даниэль•Фас Ваут•Томас Люк 16'57' (Кристиансен Виктор (57') •Прат Деннис58' (Ихеаначо Келечи (58') • 84'Сумаре Бубакари74' (Дака Патсон (74') •Дьюсбери-Холл Кирнан•Тете74' (Менди Нампали (74') • 90'Варди Джейми•Барнс Харви
Перс Эйнсли•Ранкин-Костелло Джо61' (Бриттан Каллум (61') •Картер Хейден•Хайем Доминик•Пикеринг Харри•Трэвис Льюис•Мортон Тайлер85' (Бакли Джон (85') •Хеджс Райан85' (Ashley Phillips (85') •Шмодикс Сэмми• 83'Долан Тайрис•Галлахер Сэм76' (Jack Vale (76')
28 февраля. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).
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