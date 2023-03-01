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Англия. Кубок Англии

«Лестер» не смог пройти «Блэкберн» в Кубке Англии

01 Марта 2023 • 00:29 Комментировать
Лестер
1:2
Блэкберн
окончен

После матчей с «Тоттенхэмом», «МЮ» и «Арсеналом» «Лестер» сыграл в Кубке Англии против «Блэкберна». «Лисы» выглядели острее пятой команды Чемпионшипа, но в итоге потерпели домашнее поражение. В начале второго тайма гости вели с запасом в два гола после ударов Тайриса Долана и Сэмми Шмодикса. На экваторе второй половины Келечи Ихеаначо вернул «Лестер» в борьбу, но этого было мало - 1:2 и вылет из Кубка.

Протокол игры  
Лестер1:2Блэкберн
  33'Долан Тайрис (0:1)
  52'Шмодикс Сэмми (0:2)
(1:2) Ихеаначо Келечи67'  
Иверсен ДаниэльРикарду Перейра II 73' (Кастань Тимоти ( 73') Амарти ДаниэльФас ВаутТомас Люк  16' 57' (Кристиансен Виктор ( 57') Прат Деннис 58' (Ихеаначо Келечи ( 58'  84') Сумаре Бубакари 74' (Дака Патсон ( 74') Дьюсбери-Холл КирнанТете 74' (Менди Нампали ( 74'  90') Варди ДжеймиБарнс Харви
Запасные: Маркал-Мадивадуа ВаньяСмитис АлексНдиди УилфредСуттар Гарри
Перс ЭйнслиРанкин-Костелло Джо 61' (Бриттан Каллум ( 61') Картер ХейденХайем ДоминикПикеринг ХарриТрэвис ЛьюисМортон Тайлер 85' (Бакли Джон ( 85') Хеджс Райан 85' (Ashley Phillips ( 85') Шмодикс Сэмми  83'Долан ТайрисГаллахер Сэм 76' (Jack Vale ( 76')
Запасные: Эдун ТайоHarry LeonardJared HarlockJoe HiltonГарретт Джейк
28 февраля. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).

 

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