«Лестер» не смог пройти «Блэкберн» в Кубке Англии

После матчей с «Тоттенхэмом», «МЮ» и «Арсеналом» «Лестер» сыграл в Кубке Англии против «Блэкберна». «Лисы» выглядели острее пятой команды Чемпионшипа, но в итоге потерпели домашнее поражение. В начале второго тайма гости вели с запасом в два гола после ударов Тайриса Долана и Сэмми Шмодикса. На экваторе второй половины Келечи Ихеаначо вернул «Лестер» в борьбу, но этого было мало - 1:2 и вылет из Кубка.