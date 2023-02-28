Грасия: «Мне нравится этот турнир»

В Англии проходят матчи 1/8 финала Кубка Англии, в которых участвует и «Лидс», недавно сменивший тренера. Испанский специалист Хави Грасия возглавил клуб и дал понять, что ему нравится Кубок Англии, а потому он сделает все возможное, чтобы «Лидс» оставался в турнире.

- Я горжусь нашими игроками, мы неплохо начали совместный пут в лиге, а сейчас у нас турнир, в котором я хочу задержаться, он нравится мне, - цитирует слова испанского специалиста BBC Sport.

Следить за событиями игры между «Фулхэмом» и «Лидсом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.