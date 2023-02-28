​Роджерс: «Кубок очень важен для «Лестера»

В Англии проходят матчи 1/8 финала Кубка Англии, в которых участвует и «Лестер» - команда сражается с «Блэкберном». Североирландский специалист Брендан Роджерс, под руководством которого «Лестер» уже выигрывал английский Кубок в 2021 году, считает турнир очень важным для своего клуба.

- Это всегда важный турнир, а в этом году, когда в чемпионате сложно, особенно важный. Нам противостоит хорошая команда, которая неплохо выступает в Чемпионшипе, потому матч простым не будет. Но у нас есть шанс на четвертьфинал и ради этого на поле будет сделано все, - цитирует слова Брендана Роджерса BBC Sport.