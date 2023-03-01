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Англия. Кубок Англии

Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм: где смотреть прямую трансляцию онлайн

01 Марта 2023 • 02:27 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Тоттенхэм
1 4.50 X 3.75 2 1.80
Через 19 ч. 28 мин.

За выход в четвертьфинал Кубка Англии поспорят «Шеффилд Юнайтед» и «Тоттенхэм». «Шпоры» сильнее по всем показателям, но всё нужно доказывать на поле. Пусть соперник из Чемпионшипа, но он там идет на втором месте с большим отрывом от ближайшего конкурента. Не исключено, что команды порадуют качественным непредсказуемым футболом. Эфир в 22:55 на beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play и других каналах. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед
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ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД ТОТТЕНХЭМ
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