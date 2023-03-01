За выход в четвертьфинал Кубка Англии поспорят «Шеффилд Юнайтед» и «Тоттенхэм». «Шпоры» сильнее по всем показателям, но всё нужно доказывать на поле. Пусть соперник из Чемпионшипа, но он там идет на втором месте с большим отрывом от ближайшего конкурента. Не исключено, что команды порадуют качественным непредсказуемым футболом. Эфир в 22:55 на beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play и других каналах. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.
Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм: где смотреть прямую трансляцию онлайн
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