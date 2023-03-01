Манчестер Юнайтед - Вест Хэм: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В Кубке Англии сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм». «Красные дьяволы» только-только завоевали кубок лиги и стремятся повторить достижение. В то же время сопернику важнее сохранить место в АПЛ. Еще интересные закономерности: эти команды проведут четвертый подряд матч на «Олд Траффорд», и в последнее время поединки заканчиваются с перевесом в один мяч, чаще в пользу «МЮ».

Кто окажется сильнее сегодня, можно посмотреть в 22:45 на «Сетанта Спортс Украина +», beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play и других каналах. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.