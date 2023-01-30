Каземиро: «Для меня очень важно забивать за «МЮ»

Лидер средней линии «Манчестер Юнайтед» Каземиро пообщался с представителями СМИ после поединка против «Рединга» в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Встреча завершилась победой манкунианцев со счетом 3:1, а полузащитник оформил дубль.

«Для меня очень важно забивать за «МЮ». Я рад помогать команде. Все знают, что моя главная роль не в том, чтобы забивать голы. Я должен соблюдать баланс в команде – хорошо защищаться и делать передачи в атаку. Однако, без сомнения, этот дублю сделал меня счастливым», - передает слова бразильца клубная пресс-служба.

Каземиро перешел в «МЮ» из «Реала» летом прошлого года. В текущем сезоне АПЛ бразилец забил два гола и отдал три ассиста в 16 играх.