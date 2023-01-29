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Англия. Кубок Англии

​Рэшфорд: «ВАР снова победил меня»

29 Января 2023 • 13:39 Комментировать

Маркус Рэшфорд отправил мяч в ворота «Рединга» в субботнем кубковом матче, но взятие ворот не было засчитано. Как следствие, нападающий «Манчестер Юнайтед» не смог побить клубный рекорд Денниса Вайоллета по количеству результативных домашних матчей подряд. Рэшфорд, как и Вайоллет в своё время, остановился на 9 играх на «Олд Траффорд» с голами.

«К сожалению, ВАР снова победил меня. Это третий раз за сезон. Было бы невероятно побить рекорд по количеству результативных матчей подряд на «Олд Траффорд». Но я горжусь тем, что я повторил рекорд Денниса Вайоллета», - написал Рэшфорд в социальных сетях.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Рединг» на своём поле со счётом 3:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд
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