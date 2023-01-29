​Рэшфорд: «ВАР снова победил меня»

Маркус Рэшфорд отправил мяч в ворота «Рединга» в субботнем кубковом матче, но взятие ворот не было засчитано. Как следствие, нападающий «Манчестер Юнайтед» не смог побить клубный рекорд Денниса Вайоллета по количеству результативных домашних матчей подряд. Рэшфорд, как и Вайоллет в своё время, остановился на 9 играх на «Олд Траффорд» с голами.

«К сожалению, ВАР снова победил меня. Это третий раз за сезон. Было бы невероятно побить рекорд по количеству результативных матчей подряд на «Олд Траффорд». Но я горжусь тем, что я повторил рекорд Денниса Вайоллета», - написал Рэшфорд в социальных сетях.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Рединг» на своём поле со счётом 3:1.