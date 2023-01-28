Рэшфорд - первый игрок в истории «Манчестер Юнайтед», забивающий в десяти матчах кряду на «Олд Траффорде»

В 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сражается дома с «Редингом» , и на 35-й минуте Маркусу Рэшфорду удалось открыть счет после передачи нидерландского коллеги по нападению Вута Вегхорста. Как оказалось, нападающий «Манчестер Юнайтед» с десятым номером на футболке забивает уже в десяти матчах кряду на домашнем стадионе «Олд Траффорд». Ранее такого в истории «Манчестер Юнайтед» еще не было.

Следить за событиями матча в рамках 1/16 финала Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Редингом» можно в формате прямой онлайн-трансляции, ссылка на нее доступна на нашем сайте.