Компани: «Обычный кубковый матч»

«Бернли» не сумел добиться победы в кубковом противостоянии с «Ипсвичем» ,встреча завершилась нулевой ничьей, и теперь командам предстоит переигровка. Тем не менее, несмотря на это, наставник «Бернли» Венсан Компани, в прошлом выступавший в составе «Манчестер Сити», доволен итогами игры.

- Сложный матч, но в нем не случилось ничего такого, чего я не мог ожидать. «Ипсвич» - непростой соперник. Но я доволен результатом, переигровка не станет помехой, в строй вернутся важные игроки, которые получат дополнительную игровую практику. В этом матче мы дали бой и я считаю, что получили немало положительно опыта, - цитирует слова Компани BBC Sport.