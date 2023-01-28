Наставник «Фулхэма»: «Жаль, что придётся переигрывать»

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Фулхэм» не сумел переиграть «Сандерленд», и теперь командам предстоит переигровка через несколько дней. Наставник «Фулхэма» Марку Силва заявил, что он не вполне доволен подобной ситуацией, но его команда сама поплатилась за пропущенный в начале игры мяч.

- Типичный кубковый матч. Мы знали, что предстоит непростая игра против клуба с большим количеством фанов. Но мы были слишком открыты с начала игры и пропустили гол. Вследствие этого мы не смогли победить и теперь нам предстоит переигровка. Жаль, - цитирует слова Силвы BBC Sport.