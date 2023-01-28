Тренер «Саутгемптона»: «Сами себе создали сложности»

«Саутгемптон» обыграл в кубковом матче «Блэкпул» со счетом 2:1, чем очень доволен наставник «святых» Натан Джонс. Напомним, что чуть раньше «Саутгемптон» уступил «Ньюкаслу» в первом матче полуфинала другого кубкового турнира - кубка английской лиги. Но сейчас добился победы, хотя далась она не так и легко, считает Джонс.

- Мы контролировали игру при счете 2:0, но затем что-то пошло не так. Мы сами себе создали проблемы. Из-за этого победили сложнее, чем думал. Но теперь я хочу другого - чтобы мы перевели свою кубковую форму в выступления в чемпионате, - цитирует слова Джонса BBC Sport.