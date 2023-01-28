Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок Англии

Тренер «Саутгемптона»: «Сами себе создали сложности»

28 Января 2023 • 20:29 Комментировать
Саутгемптон
2:1
Блэкпул
окончен

«Саутгемптон» обыграл в кубковом матче «Блэкпул» со счетом 2:1, чем очень доволен наставник «святых» Натан Джонс. Напомним, что чуть раньше «Саутгемптон» уступил «Ньюкаслу» в первом матче полуфинала другого кубкового турнира - кубка английской лиги. Но сейчас добился победы, хотя далась она не так и легко, считает Джонс.

- Мы контролировали игру при счете 2:0, но затем что-то пошло не так. Мы сами себе создали проблемы. Из-за этого победили сложнее, чем думал. Но теперь я хочу другого - чтобы мы перевели свою кубковую форму в выступления в чемпионате, - цитирует слова Джонса BBC Sport.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Натан Джонс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Уолсолл Уолсолл
Лестер Лестер
0
1
8.00 5.20 1.39
Видео
Окончен
Аккрингтон Аккрингтон
Лидс Лидс
1
3
6.80 4.20 1.53
Видео
Окончен
Фулхэм Фулхэм
Сандерленд Сандерленд
1
1
1.59 4.30 5.60
Видео
Окончен
Саутгемптон Саутгемптон
Блэкпул Блэкпул
2
1
1.39 4.80 9.00
Видео
Окончен
Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей
Флитвуд Таун Флитвуд Таун
1
1
1.58 4.10 6.00
Видео
Окончен
Ипсвич Ипсвич
Бёрнли Бёрнли
0
0
3.95 3.70 1.93
Видео
Окончен
Блэкберн Блэкберн
Бирмингем Бирмингем
2
2
2.07 3.55 3.65
Видео
Окончен
Лутон Таун Лутон Таун
Гримсби Гримсби
2
2
1.44 4.60 8.00
Видео
Окончен
Бристоль Сити Бристоль Сити
Вест Бромвич Вест Бромвич
3
0
2.90 3.45 2.47
Видео
15 мин
Престон Норт Энд Престон Норт Энд
Тоттенхэм Тоттенхэм
0
0
8.00 5.00 1.40
Видео
28.01.23 в 23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Рединг Рединг
1.13 9.40 22.00
Видео
29.01.23 в 16:30
Брайтон Брайтон
Ливерпуль Ливерпуль
2.80 3.65 2.47
Видео
29.01.23 в 17:00
Сток Сити Сток Сити
Стивенэйдж Стивенэйдж
Видео
29.01.23 в 19:30
Рексем Рексем
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
4.40 3.70 1.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Января
21:07 · Англия. Кубок Англии
Компани: «Обычный кубковый матч»
20:50 · Англия. Кубок Англии
​Игроки «Манчестер Сити» посмеялись над раздражённым Зинченко
20:47 · Англия. Кубок Англии
Наставник «Фулхэма»: «Жаль, что придётся переигрывать»
20:30 · Англия. Кубок Англии
«Престон Норт Энд» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
20:29 · Англия. Кубок Англии
Тренер «Саутгемптона»: «Сами себе создали сложности»
19:58 · Англия. Кубок Англии
«Саутгемптон» выбил «Блэкпул» из Кубка Англии
19:58 · Англия. Кубок Англии
«Фулхэм» не смог дожать «Сандерленд» в кубковом матче
19:58 · Англия. Кубок Англии
«Ипсвич» с «Бёрнли» ждёт переигровка
17:23 · Англия. Кубок Англии
«Лидс» спокойно прошёл аутсайдера Первой лиги
17:23 · Англия. Кубок Англии
«Лестер» без труда переиграл соперника из Второй лиги
02:01 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола похвалил Аке
01:44 · Англия. Кубок Англии
«Арсенал» проиграл «Манчестер Сити» в 13-й раз в последних 14 матчах 1
01:39 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола обыгрывает «Арсенал» чаще, чем любую другую команду в своей карьере
01:37 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола: «Второй тайм был куда лучше»
01:33 · Англия. Кубок Англии
Аке: «Мы прибавили во втором тайме»
Все новости
Рекомендуем